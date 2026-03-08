El Reino Unido dice que "no subcontrata su política exterior" ante las críticas de Trump

Cooper no confirmó si es cierta la afirmación hecha el sábado por Trump en su red social Truth Social de que Londres está considerando "seriamente" enviar dos portaviones a Oriente Medio.

El presidente añadió que, en todo caso, ya no eran necesarios: "¡No necesitamos gente que se una a las guerras cuando ya las hemos ganado!", exclamó.

La ministra insistió en una entrevista con la BBC en que la posición del Reino Unido sigue siendo la anunciada el 1 de marzo, cuando autorizó a EE.UU. a utilizar sus bases de Fairford en Inglaterra y Diego García en el océano Índico para disparar contra posiciones iraníes, pero solo "con fines defensivos".

El Gobierno británico rechaza unirse formalmente a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero a no ser que haya "base legal" y "un plan viable", aunque ha tenido que reaccionar ante el ataque de un dron a una base británica en Chipre, que según Londres fue lanzado desde el Líbano por un grupo afín a Teherán.

"No estuvimos de acuerdo con los ataques iniciales, ni sobre si el Reino Unido debía proporcionar apoyo, pero es legítimo que el primer ministro británico decida" en función del interés nacional, dijo también la ministra en el programa 'Sunday Morning With Trevor Phillips' de Sky News.

Cooper señaló que la gente debe "centrarse en el fondo de la cuestión y no en las publicaciones en redes sociales" y sostuvo que el jefe del Gobierno británico, Keir Starmer, no recurrirá a la "retórica ni a la hipérbole" frente a los ataques de Trump.

En otra intervención el pasado martes, Trump dijo también que Starmer no había sido "de gran ayuda" y que no estaba "tratando con Churchill", en alusión al primer ministro conservador Winston Churchill, que gobernó el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.