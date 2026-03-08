Israel dice que alcanzó 400 objetivos militares del régimen iraní en el último día

"Durante el último día, la Fuerza Aérea Israelí completó una amplia serie de ataques en el oeste y centro de Irán, durante los cuales se lanzaron numerosas municiones contra más de 400 objetivos de infraestructura militar pertenecientes al régimen terrorista iraní", detalló en un comunicado.

El Ejército hebreo aseguró que, desde el inicio de la campaña militar contra Irán bautizada como 'Rugido de León', su fuerza aérea ha llevado a cabo cientos de ataques contra lanzamisiles, sistemas de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de armas e infraestructura adicional perteneciente al régimen de los ayatolás.

"Estos ataques tienen como objetivo reducir, en la medida de lo posible, el alcance del fuego dirigido hacia el territorio del Estado de Israel", indica el Ejército.

En Israel, los ataques con misiles balísticos por parte de Irán se siguen produciendo -algunos medios también hablan de proyectiles con bombas de racimo- especialmente contra la ciudad de Tel Aviv (centro del país), si bien es cierto que la frecuencia con la que el régimen bombardea es mucho menor que la de los primeros días de guerra.

Esta pasada noche el centro del país ha permanecido prácticamente sin alertas. Solo a primera hora del domingo ha llegado una alerta de ataques con misiles balísticos que ha hecho saltar las alarmas en Tel Aviv, donde se han escuchado al menos cuatro explosiones de las intercepciones.

Al menos cuatro impactos registrados en Israel -donde cae también metralla de los misiles interceptados- fueron directos y dos de ellos causaron la muerte de 10 personas, incluidos menores.

Israel somete a la censura militar y no deja publicar los lugares de impacto de los misiles, especialmente si se producen en infraestructuras críticas, militares o edificios gubernamentales, por lo que es difícil saber si se han producido más.