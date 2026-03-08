La ultraderechista AfD acaricia el 20 % y duplica sus votos en bastión de los Verdes y CDU

Según las más recientes proyecciones del instituto Forschungsruppe Wahlen para la ZDF de las 21.00 horas (20.00 GMT), Los Verdes, liderados por su candidato Cem Özdemir, exministro de Agricultura, se sitúan con el 30,3 % de los votos, ligeramente por delante de la CDU (el partido del canciller alemán, Friedrich Merz), con el 29,7 % de apoyos.

La AfD se consolida como tercera fuerza política con el 18,8 %, el Partido Socialdemócrata (SPD) cae a su mínimo histórico y sólo alcanza el 5,5 % y el Partido Liberal (FDP) y La Izquierda se quedan fuera de la cámara regional, con el 4,4 % de los votos, respectivamente.

"Hay algo que ha quedado muy claro en estas elecciones: Baden-Württemberg quiere en realidad una mayoría conservadora. La CDU y la AfD tendrían juntos suficientes votos para esta política conservadora", dijo el candidato de la formación ultraderechista, Markus Frohnmaier, en declaraciones a la cadena pública ZDF.

En este sentido, agregó que el candidato conservador, Manuel Hagel, y la CDU "tendrían ahora todas las posibilidades de decir que es hora de un cambio y de acabar con la política verde", porque si no, advirtió, Baden-Württemberg se convertirá en "el nuevo Detroit".

AfD, que según apuntan las proyecciones podría duplicar sus resultados, ha basado gran parte de su campaña electoral en jugar con el miedo de muchos habitantes ante el deterioro de la situación económica en una región, además, en la que la industria del automóvil tiene un gran peso.

En declaraciones a la cadena pública ARD, Frohnmaier celebró el "gran éxito" para su formación en estos comicios, en los que los demás partidos "en esencia, no lograron avances", los liberales fueron expulsados del Parlamento regional y el Partido Socialdemócrata (SPD) apenas supera el umbral del 5 %.

El copresidente de AfD, Tino Chrupalla, habló de "un gran éxito" con el que están "muy satisfechos" y que coloca a su fuerza en tercer lugar y como mayor partido de la oposición en la cámara regional.

En este sentido, señaló que los resultados demuestran que su formación ya se ha establecido también en Baden-Württemberg, y habló de "un muy buen comienzo para el año electoral 2026".

Aunque el objetivo de AfD era superar el 20 % de los votos por primera vez en un estado federado del oeste de Alemania, la formación ha duplicado su resultado, recordó, y agregó que la polarización entre los dos candidatos principales de la CDU y Los Verdes quizás perjudicó un poco al final a su formación.

Özdemir, por su parte, afirmó que Los Verdes, con el actual jefe de Gobierno, Winfried Kretschmann, han gobernado "bien y de forma fiable" durante los últimos diez años junto con la CDU y aseguró que le gustaría continuar con esta coalición, ya sea bajo su liderazgo o el de Hagel, en dependencia de los resultados finales.

"El encargo es muy claro y se ha vuelto aún más evidente", en cuanto a unir y mantener cohesionado a este 'Land' "más allá de los extremos radicales", dijo en declaraciones a ARD y agregó que la economía y al protección del clima no son contradictorias.

Hagel reconoció que, aunque la CDU aspiraba a convertirse en la fuerza más votada, no lo ha logrado, si bien destacó que su formación logró avanzar entre un 5 % y un 6 % respecto a los comicios anteriores.

"Queríamos gobernar este estado federado, queríamos convertirnos en la principal fuerza política; luchamos por nuestros objetivos -puestos de trabajo, política económica, seguridad interior y una política educativa valiente-, y estos objetivos siguen siendo válidos y siguen siendo importantes para nosotros como CDU", añadió.

En los comicios regionales celebrados en Baden-Württemberg hace cinco años, Los Verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6 % de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1 %, y la AfD sumó el 9,7 % de apoyos, todavía por detrás del SPD (11,0 %) y el FDP (10,5 %), y con La Izquierda (3,6 %) que no logró acceder al parlamento.

Las elecciones regionales en Baden-Württemberg inauguran el año electoral en Alemania, donde se celebrarán comicios al parlamento regional también en los estados federados de Renania-Palatinado, el 22 de marzo; Sajonia-Anhalt, el 6 de septiembre, y Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, el 20 de ese mismo mes.