Malasia comprometido con la búsqueda del vuelo MH370 tras doce años de su desaparición

"El Gobierno mantiene su compromiso de mantener informadas a las familias y seguirá proporcionando actualizaciones según corresponda", apuntó en un comunicado el ministro malasio de Transporte, Anthony Loke.

La misión de búsqueda actual, la tercera y operada por la compañía de robótica y exploración de fondos marinos Ocean Infinity -que también fue responsable del segundo operativo-, comenzó en diciembre y, de momento, "no han arrojado ningún resultado que confirme la ubicación de los restos de la aeronave".

Por su lado, la agrupación Voice370 formada por familiares de las víctimas que se encontraban en la aeronave expresaron hoy "su agradecimiento" por la búsqueda que permanece activa y solicitó que "cualquier ampliación" para proseguir la misión debe ser atendida.

"Si la búsqueda actual no tiene éxito, instamos a Malasia a que considere la posibilidad de extender oportunidades similares (...) de otras empresas de exploración en aguas profundas bajo el mismo marco", remarcan en un comunicado.

El contrato actual de búsqueda finaliza en junio de este año, según los familiares, quienes subrayan que debido a las condiciones climáticas es "improbable" que Ocean Infinity pueda completar todas las áreas de plan antes de su finalización.

El aparato fue perdido de vista unos 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a la capital china y tras abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam, cuando en principio se desvió de su ruta hacia el sur del Índico, sin que se conozcan aún las causas.

A bordo del Boeing 777 viajaban 153 chinos, 50 malasios (12 formaban parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, dos iraníes, un ruso, un holandés y un taiwanés.

Inicialmente, Malasia, China y Australia realizaron una búsqueda conjunta en unos 120.000 kilómetros cuadrados en el Índico, pero finalizaron las operaciones en enero de 2017 al no encontrar los restos.

Ocean Infinity también trató de localizar el avión en un área de unos 100.000 kilómetros cuadrados entre enero y junio de 2018 sin éxito.

Esta nueva búsqueda, igual que la anterior, se basa en un contrato por el que la compañía de exploración, con sede en Estados Unidos, "no cobra, si no encuentra" los restos del avión y centra en una zona que "se pasó por alto" durante misiones pasadas tras analizar información "creíble".