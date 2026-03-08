Pekín y Moscú "no temen ninguna provocación ni presión externa", dice el canciller chino

"La asociación estratégica de cooperación entre China y Rusia se construyó desde el principio sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", señaló el jefe de la diplomacia china a una pregunta acerca de la "firmeza y estabilidad" de los lazos entre China y Moscú en "una situación internacional compleja".

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa anual del ministro de Exteriores celebrada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo),el principal evento político del país cada año.

El canciller defendió que "China y Rusia gozan de un alto grado de confianza política mutua".

Wang aseguró que Moscú y Pekín "respetan los intereses fundamentales de cada uno" y "no imponen su voluntad ni agenda", al tiempo que resaltó que China "mantiene su independencia estratégica".

"El orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial ha llegado a un punto clave", agregó el ministro, que indicó además que China y Rusia "defienden resueltamente la perspectiva histórica correcta" sobre dicho conflicto y "se oponen a la intimidación unilateral".

"Inyectamos energía china y rusa para dar la bienvenida a un mundo multipolar", declaró Wang.

China y Rusia han protagonizado un estrechamiento de sus lazos en los últimos años.

Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones.

Desde el estallido del conflicto, Pekín ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido protección para la soberanía de todos los países, en referencia a Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de seguridad", en referencia a Rusia.

China ha negado reiteradamente estar proporcionando apoyo a Rusia en sus operaciones en Ucrania, algo de lo que ha sido acusada por gobiernos occidentales.