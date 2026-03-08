Rescatan a 21 personas con vida de una embarcación que se incendió en las Islas Galápagos

Los seis pasajeros y cinco tripulantes del yate turístico resultaron ilesos, gracias al apoyo de personas que estaban en barcos cercanos al sitio.

Posteriormente fueron evacuados por personal de la capitanía de Puerto Seymour, ubicada en la isla Baltra, en el centro del archipiélago, muy cerca de la isla Santiago.

De manera paralela, los marinos coordinaron con el Parque Nacional Galápagos para realizar la evaluación de posibles daños ambientales, ante el riesgo de derrame de combustible u otros contaminantes, ya que, de acuerdo a medios locales, la embarcación se hundió.

Situada en el océano Pacífico, a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, las Galápagos están formadas por trece islas grandes y están consideradas como una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo, lo que las convierte en la joya turística del país, con unos 280.000 visitantes al año.