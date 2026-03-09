Australiana Woodside Energy inicia perforación en Trion, un yacimiento en Golfo de México

El inicio de la perforación, señaló la firma en un comunicado, "marca un hito significativo en el desarrollo de uno de los proyectos energéticos 'offshore' más importantes de México" y representa un avance clave hacia el desarrollo completo del campo, tras la decisión final de inversión (FID) tomada en 2023.

El hecho, dijo la directora ejecutiva interina de Woodside, Liz Westcott, subraya "la fortaleza de nuestra colaboración con Pemex" y el compromiso compartido de desarrollar "este proyecto de clase mundial de manera segura y eficiente".

"Trion es más que un recurso significativo: es una oportunidad para fortalecer la seguridad energética de México, desarrollar capacidades locales y generar valor económico duradero para el país", añadió Westcott.

La campaña de perforación contempla la ejecución de 24 pozos submarinos, que estarán conectados a una unidad flotante de producción (FPU) denominada Tláloc, con una capacidad nominal de aproximadamente 100.000 barriles por día.

Además, el desarrollo incluye infraestructura submarina asociada y sistemas de exportación para garantizar operaciones seguras, eficientes y confiables. La producción de Trion se cargará en una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) llamada Chalchi, con capacidad para 950.000 barriles.

"Los pozos serán perforados por el buque de perforación Deepwater Thalassa, de Transocean", apuntó la petrolera.

Lo anterior con apoyo de embarcaciones de suministro y servicios logísticos que operarán desde puertos en el estado de Tamaulipas (norte), fortaleciendo las cadenas de suministro locales y regionales.

El Deepwater Thalassa llegó a aguas mexicanas el 5 de marzo de 2026.

Desde la decisión final de inversión del proyecto, las actividades de ingeniería, adquisición y planeación operativa han avanzado conforme al calendario aprobado. El proyecto sigue en ruta para lograr la primera producción de petróleo en 2028.

"El progreso que estamos viendo en Trion refleja la dedicación y experiencia de nuestro equipo de proyecto y socios, que han trabajado incansablemente para avanzar en este desarrollo", expresó el vicepresidente del proyecto Trion en Woodside, Stephane Drouaud.

Se estima que Trion aportará más de 10.000 millones de dólares en impuestos y regalías a México.

El yacimiento se encuentra en aguas del Golfo de México, en la zona norte del litoral marítimo mexicano, a 180 kilómetros (km) al este de la costa y a 90 km al sur de la frontera marítima entre México y Estados Unidos, a una profundidad aproximada de 2.550 metros.

En junio de 2023, la energética australiana anunció que la inversión total era de 7.200 millones de dólares y que contaría con el 60 % de la participación y el control, y el 40 % de Pemex.

Según Woodside, el proyecto estima una tasa interna de retorno (TIR) por encima del 16 % y prevé un plazo de cuatro años para la recuperación de la inversión inferior.

Trion fue descubierto en 2012 por Pemex. En 2017 BHP Petroleum adquirió una participación, que en 2022 pasó a la cartera de Woodside.