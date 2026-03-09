El Nikkei sube casi un 3 % a la apertura entre volatilidad por la crisis en Oriente Medio

Diez minutos después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 2,91 % o 1.471,13 puntos, hasta situarse en 54.199,85 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 2,07 % o 73,99 puntos, hasta situarse en 3.649,83 enteros.

El alza de este martes a la apertura, tras caer ayer el parqué tokiota un 5,2 %, sigue al optimismo en Wall Street la víspera después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que la guerra contra Irán está "casi terminada" y el precio del barril de brent para entrega en mayo cerrara por debajo de los 100 dólares.

Takaichi afirmó el lunes ante el Parlamento nipón, además, que su Gobierno tomará medidas "antes de que sea demasiado tarde" para hacer frente al alza de los precio de los combustibles.

En el sector de los semiconductores, uno de los más golpeados el lunes, Advantest subía un 5,29 % tras hundirse un 11,03 % la víspera, mientras que Tokyo Electron recuperó a la apertura un 4,83 % y Disco hacía lo propio con un 6,68 %.

El gigante de la inversión y las telecomunicaciones SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, subía un más moderado 2,12 %.

En el sector del automóvil, Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subió un 2,3 %, mientras que sus rivales Honda y Nissan se beneficiaron también del optimismo a la apertura con ascensos del 0,86 % y un 3,45 % respectivamente.

En el sector de la defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries subía más de un 3 %, y Kawasaki Heavy Industries casi un 5 %.