El petróleo impulsa casi un 1 % la bolsa de São Paulo

Después de perder casi un 5 % la semana pasada como consecuencia de los temores sobre el impacto económico de la guerra en Irán, el corro brasileño volvió al verde, sostenido en parte por los valores vinculados al petróleo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,28 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,163 reales para la compra y 5,164 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.

Los operadores financieros aparcaron sus miedos por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y recuperaron algo de ánimo después de las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, quien dijo a los periodistas que la campaña bélica está "prácticamente concluida".

Por otro lado, la ofensiva en el país persa ha disparado los precios internacionales del petróleo, que este lunes continuaron su particular escalada.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió hoy un 4,26 %, hasta los 94,77 dólares, mientras que el barril Brent avanzó un 6,76 %, hasta los 98,96 al cierre de la sesión.

Este movimiento dejó resultados positivos para las acciones de las petroleras brasileñas PetroRio (+0,5 %) y Petrobras, controlada por el Estado, que se anotaron ganancias por encima del 2 %.

No obstante, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la compañía de energía Eneva (+5,5 %) y el grupo de moda Azzas 2154 (+5,2 %).

En la otra cara de la moneda, la constructora MRV y la cadena de supermercados Pão de Açúcar acumularon los peores resultados de la sesión, con pérdidas del 7,8 % y 4,2 %, respectivamente.

El volumen financiero en el Ibovespa rondó este lunes los 37.600 millones de reales (7.200 millones de dólares), en alrededor de 4,5 millones de operaciones, valores ambos por encima de lo habitual.