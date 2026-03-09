En Croacia empiezan a cumplir servicio militar los primeros reclutas desde 2008

Unos 4.000 jóvenes, con edades de entre 19 y 29 años, pasarán cada año por un período de entrenamiento de dos meses, que se incluirá en el futuro como antigüedad laboral y durante el que van a recibir un salario mensual de unos 1.100 euros.

Entre los nuevos reclutas, 446 son voluntarios, incluyendo 82 mujeres, y los otros 354 son jóvenes que cumplen el servicio militar obligatorio.

El entrenamiento incluye habilidades militares básicas, desde el manejo de armas personales y el uso de equipos modernos, incluyendo drones, hasta la prestación de primeros auxilios y los fundamentos de la autodefensa.

La necesidad de restablecer el servicio militar obligatorio es justificada por el primer ministro croata, el conservador Andrej Plenkovic, por la situación actual en Europa y en el mundo, principalmente la guerra en Ucrania.

Otros países europeos, como Alemania, están debatiendo si reintroducen el servicio militar obligatorio ante la falta de suficientes voluntarios y soldados profesionales.