Kallas: Las guerras en Ucrania y Oriente Medio comparten erosión del derecho internacional

“Las dos crisis mundiales más importantes de la actualidad, la de Oriente Medio y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, están directamente relacionadas. Porque comparten una base común: la erosión del derecho internacional”, destacó la política estonia durante una conferencia de embajadores de la Unión Europea.

Kallas indicó que “los informes de que Moscú y Teherán están colaborando para acabar con las tropas estadounidenses no deberían sorprender a nadie”.

Al mismo tiempo, puso de relieve que Ucrania “se está ofreciendo a ayudar a defender a los estadounidenses y a nuestros socios en el Golfo”.

“Eso por sí solo debería bastar para saber quiénes son tus amigos”, apostilló.

La jefa de la diplomacia comunitaria subrayó que “las exigencias maximalistas de Rusia no pueden satisfacerse con una respuesta minimalista”, y recalcó que “la cruda realidad es que no hay indicios de que Rusia quiera poner fin a la guerra”, sino más bien de que quiere “ampliarla”.

En ese contexto, aseguró que está trabajando con los Estados miembros y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en “un nuevo enfoque integral de la seguridad que abarque todas las dimensiones de la seguridad europea”, desde el punto de vista económico hasta la autonomía tecnológica.

Sobre la ampliación de la UE, aseguró que es “el antídoto contra el imperialismo ruso y una señal de que el proyecto multilateral más ambicioso de la historia, la Unión Europea, ha llegado para quedarse”.

Por lo que respecta en concreto a la crisis en Oriente Medio, dijo que la UE “también está tomando medidas”, como la activación del Mecanismo de Protección Civil comunitario, la asistencia consular, o la continuación de las operaciones navales Aspides y Atalanta, que afirmó que ya han proporcionado protección a más de 600 buques en la región.

Además, dijo que en respuesta a la necesidad de interceptores de drones, están “preparando una nueva iniciativa para servir de intermediario entre la producción industrial de Ucrania y las necesidades militares de los países de Oriente Medio”.

“Nuestra oferta a nuestros socios es hoy mucho más amplia que nunca”, enfatizó, y apuntó que, en el ámbito de la seguridad, la UE mantiene “una asociación estratégica de larga data con la OTAN” y también acuerdos bilaterales de seguridad y defensa con otros socios internacionales de Europa, Asia y América del Norte.

En ese sentido, adelantó que, “a finales de esta semana”, firmará el décimo de esos acuerdos bilaterales de cooperación con Australia y, en los próximos días, con Islandia y Ghana.

“Hay muchos otros países interesados llamando a nuestra puerta”, concluyó.