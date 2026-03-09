La UE y líderes de O.Medio exploran cómo mitigar el impacto del bloqueo del estrecho Ormuz

Al mismo tiempo, reclamaron "pleno respeto a la ley internacional" ante la escalada en esa región y apostaron por la diplomacia "como único camino viable".

Los representantes de las instituciones europeas y de países afectados por el conflicto en Oriente Medio se pronunciaron así durante una reunión telemática celebrada para analizar la situación en la región, según dijeron en una declaración conjunta el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Ambos intercambiaron opiniones con los líderes de Jordania, Egipto, Baréin, el Líbano, Siria, Turquía, Armenia, Irak, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán sobre los últimos acontecimientos relacionados con la guerra en Irán, incluidos "los inaceptables ataques contra los países de la región y el impacto en la seguridad energética".

Según explicaron, esta videoconferencia es "una muestra más de la solidaridad y la labor diplomática" que se ha desarrollado a partir de los contactos que han establecido desde el inicio de esta crisis y de los esfuerzos previos de la alta representante comunitaria, Kaja Kallas.

Una vez más, condenaron enérgicamente los ataques indiscriminados de Irán, transmitieron su plena solidaridad con los pueblos de la región y agradecieron a los líderes su ayuda y apoyo en la repatriación de decenas de miles de ciudadanos europeos que quedaron varados en sus países cuando comenzó la guerra.

Costa y Von der Leyen aseguraron que la UE es un "socio fiable" y que está dispuesta a "contribuir de todas las formas posibles para ayudar a calmar la situación y facilitar el regreso a la mesa de negociaciones".

"Aunque el orden internacional basado en normas se encuentra bajo presión, creemos firmemente que el diálogo y la diplomacia son la única vía viable para avanzar", subrayaron.

Al mismo tiempo, recordaron la "coherente posición" de la UE sobre las actividades de Irán y los repetidos llamamientos a sus dirigentes para que pusieran fin a su programa nuclear y frenaran su programa de misiles balísticos, así como la condena de la represión y la violencia "inaceptables" contra sus propios ciudadanos.

Los presidentes comunitarios mostraron además la disposición de la UE a "adaptar y mejorar" sus operaciones navales Aspides y Atalanta para proteger vías navegables críticas en el mar Rojo y el Índico ante la presión sobre el estrecho de Ormuz.

Por lo que respecta al Líbano, instaron a proteger a la población civil y respetar su soberanía e integridad territorial. En ese contexto, Von der Leyen anunció la movilización de las reservas del mecanismo de emergencia humanitario ReliefEU para ayudar a unas 130.000 personas en el Líbano, con un primer vuelo previsto para mañana.