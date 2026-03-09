Marcos viaja a EE.UU. para "pedir paz en Oriente Medio" sin una reunión prevista con Trump

Marcos pronunciará un discurso en el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, mantendrá una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, y asistirá a eventos empresariales para promover las inversiones en Filipinas y otras actividades adicionales, indicó la oficina presidencial filipina en un comunicado.

Durante su visita, que se extenderá hasta el miércoles, Marcos no se reunirá con Trump pero, según la portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores, Angélica Escalona, el mandatario filipino hará "un llamamiento a la paz en la región (de Oriente Medio) y a la protección de todos los civiles, especialmente de nuestros compatriotas".

En este sentido, Escalona confirmó que Trump invitó a Manila a unirse a su Junta de Paz, una iniciativa de la Casa Blanca para solucionar conflictos mundiales y que Filipinas "todavía está estudiando".

Ante el recrudecimiento de la guerra en Irán y la consecuente subida del precio del petróleo, el Gobierno de Filipinas ordenó reducir desde el lunes la jornada laboral a cuatro días en varios departamentos gubernamentales con el objetivo de ahorrar combustible ante la incertidumbre disparada por el cese de la actividad en el estrecho de Ormuz, clave en el tráfico de energías fósiles.

Marcos subrayó que el aumento del precio mundial del petróleo tendrá un impacto importante en su nación, muy dependiente de las importaciones procedentes de los países de Oriente Medio, y adelantó que preparan medidas para reducir el impacto en la población.

La tensión en torno a Ormuz, por el que circula cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del mundo, se ha disparado debido a la guerra contra Irán.

Asia es el continente más expuesto a las interrupciones. Según datos de la consultora Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por Ormuz tiene como destino el continente, al que también llega cerca del 83 % del GNL que transita por esta ruta.