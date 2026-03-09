Noboa presenta un proyecto de ley para rebajar impuesto por donaciones de vivienda social

Noboa ya había adelantado semanas atrás que enviaría este proyecto de ley al Legislativo, con el objetivo de que se construyan viviendas para que sean entregadas "a los más pobres del país".

La propuesta está catalogada como urgente en materia económica, una figura constitucional que obliga al Parlamento a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobada o archivada.

El proyecto, que consta de cuatro artículos, pretende reformar la Ley de Régimen Tributario Interno, para que los contribuyentes que realicen donaciones al ente rector de hábitat y vivienda "tengan derecho a una rebaja del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal en el que se perfeccione la donación, equivalente al 100 % del valor donado, con un límite máximo del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución".

Las donaciones consistirán en viviendas de interés social y deberán cumplir con los parámetros de precio máximo, superficie construida, estándares de construcción y demás requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y en la normativa sectorial vigente, según se detalla en el documento.

Estas viviendas serán posteriormente transferidas por el Gobierno a las personas beneficiadas.

El proyecto también señala que esta rebaja será temporal y será aplicable para el impuesto a la renta del período fiscal 2026 hasta el período fiscal 2029.

De acuerdo al Parlamento, controlado por el oficialismo, este proyecto de ley busca "incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional", que a nivel nacional supera las 700.000 viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) citados en la propuesta enviada por el mandatario.

Esta iniciativa es enviada semanas después de que el Parlamento aprobó con los votos justos otras dos leyes económicas urgentes impulsadas por Noboa.

Una de ellas busca agilizar la puesta en marcha de proyectos de inversión en minería y energía y la otra reforma el esquema de gasto de gobiernos locales limitando el presupuesto destinado a salarios de sus funcionarios, las que han sido ampliamente criticadas por grupos sociales, ambientalistas y por autoridades locales y provinciales.

La ley minera acumula cinco demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, mientras que la ley de gasto de gobiernos locales tiene quince.