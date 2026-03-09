Pampa Energía pide adherir millonario proyecto al régimen de incentivos en Argentina

"Pampa Energía solicitó el RIGI para el 'upstream' (extracción) en su yacimiento Rincón de Aranda", anunció este lunes el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo.

A través de un mensaje en la red social X, Caputo precisó que el proyecto prevé una inversión de unos 4.500 millones de dólares para la producción de petróleo en el área y la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos.

'Su aplicación le permitirá viabilizar la zona norte del bloque, sumando más de 100 pozos adicionales", resaltó el ministro.

De ser admitido al RIGI, Pampa Energía tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Hasta el momento Argentina ha aprobado doce proyectos en el RIGI, con inversiones previstas por unos 26.000 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En junio de 2024, Pampa Energía compró el 45 % que la francesa Total poseía en Rincón de Aranda, alcanzando el 100 % de participación en ese bloque, de gran potencial productivo de petróleo no convencional.

El bloque se encuentra en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), dentro de la formación Vaca Muerta.