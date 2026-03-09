Senador republicano pide retirar tropas de EEUU de España por no apoyar guerra contra Irán

"Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España", dijo Graham, republicano de Carolina del Sur, y pidió a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, durante una entrevista exclusiva en la cadena Fox News.

Graham dijo que todos los aviones de su país y de sus aliados "deben salir de España" porque a su criterio se han opuesto ha tomar parte de la batalla para "hacer caer el régimen" de Irán.

Las declaraciones del senador se dieron mientras analizaba los primeros diez días de campaña bélica de Estados Unidos en territorio iraní.

La semana pasada, el presidente, Donald Trump, amenazó con cortar todo el comercio con España por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

"España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", aseguró el mandatario la semana pasada.

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, calificó como un "error" las operaciones sobre Irán que a su criterio tendrán consecuencias notables.

España alberga varias instalaciones utilizadas por Estados Unidos y la OTAN como parte de su arquitectura de defensa en el Mediterráneo. Entre ellas destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, que sirven como puntos estratégicos para operaciones militares, logísticas y de despliegue rápido de la Alianza en Europa, África y Oriente Medio.