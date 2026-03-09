Senadores brasileños piden una comisión para investigar a dos jueces del Supremo

El senador Alessandro Vieira fue el encargado de protocolar la petición, firmada por colegas de formaciones de centroderecha y de derecha, entre ellos el Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión por intento de golpe de Estado.

Esos 35 senadores -de un total de 81- solicitan específicamente investigar "las conductas" de los jueces del Supremo José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, uno de los magistrados que condenó a Bolsonaro por golpismo, dentro del llamado 'caso Master'.

"Ahora comienza el trabajo para el establecimiento efectivo de la comisión. La justicia debe ser igual para todos", indicó Vieira en sus redes sociales.

El 'caso Master' salió a la luz a finales del año pasado, cuando el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación extrajudicial del Banco Master, en medio de una investigación por un fraude millonario mediante la venta de títulos de crédito falsos.

De acuerdo con las autoridades, Daniel Vorcaro, dueño del Master, es el pilar central del escándalo, considerado por el Gobierno como el mayor fraude financiero de la historia de Brasil y que ha salpicado a importantes jueces y autoridades de diversas instituciones de Brasil.

Vorcaro ha sido detenido dos veces desde el inicio de las diligencias por parte de la Policía Federal. La última, el pasado 4 de marzo por sospechas de que intentó coaccionar a testigos y ordenar atentados contra periodistas.

Un día después, la prensa local filtró mensajes suyos que relatan numerosos encuentros con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con senadores y diputados, autoridades del Banco Central y jueces del Supremo, instancia en la que tramita el caso.

En esa lista de contactos aparecen Dias Toffoli y De Moraes, quienes han negado cualquier tipo de nexo ilícito con el banquero.

Uno de los reportes de la prensa desveló que la familia de Toffoli vendió un complejo hotelero de lujo en el sur de Brasil, el Tayayá Aqua Resort, a un cuñado del banquero investigado, llamado Fabiano Zettel, por unos 6,6 millones de reales (unos 1,2 millones de dólares).

No obstante, después de esa venta, realizada en 2021, el juez siguió viajando semanalmente al complejo de ocio, donde posee una casa, según la prensa.

En relación a De Moraes, el diario 'O Globo' reveló que Vorcaro intercambió mensajes con el magistrado horas antes de su primera detención, en noviembre pasado, según una pericia de la Policía Federal en uno de los celulares del banquero.