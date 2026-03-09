Tribunal hongkonés rechaza frenar juicio al Wall Street Journal por despido de periodista

El magistrado principal David Cheung denegó la solicitud de paralizar el proceso y ordenó continuar con el juicio.

"La petición de la defensa para anular las citaciones y decretar una suspensión definitiva se rechaza; se ordena continuar el enjuiciamiento", declaró el juez.

La demandante imputa a la empresa haberla cesado el 17 de julio de 2024 en represalia por su elección como presidenta del sindicato de periodistas, cargo que asumió semanas antes.

Dow Jones se declaró no culpable en noviembre de 2025 de dos delitos tipificados en la Ordenanza de Empleo, obstaculizar o disuadir el ejercicio del derecho a ostentar un puesto directivo en una organización sindical, y extinguir la relación laboral, sancionar o discriminar por el ejercicio de dicho derecho.

La defensa invocó abuso de proceso para justificar la suspensión, argumentando que Cheng perseguía fines económicos ocultos.

Según los letrados, la periodista exigió un acuerdo extrajudicial por 3 millones de dólares hongkoneses (unos 383.800 dólares estadounidenses), suma que incluiría indemnización y disculpa pública, y que habría silenciado ante el Departamento de Trabajo y el juzgado para eludir la apariencia de motivación pecuniaria.

La acusación negó tales extremos y sostuvo que su acción principal defiende prerrogativas sindicales amparadas por la normativa vigente.

El juez fundamentó su resolución en un precedente del Tribunal Superior de mayo de 2023, que desestimó la pretensión del magnate de los medios Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, de paralizar su causa por delitos contra la seguridad nacional.

Aquel pronunciamiento fijó que la paralización solo procede cuando resulte inviable un proceso equitativo o cuando las circunstancias impliquen un abuso procesal que vulnere gravemente los principios de justicia y decoro judicial.

La alusión al caso de Lai, sentenciado en febrero a 20 años de reclusión por colusión con potencias extranjeras y sedición, suscitó reacciones de sorpresa entre los informadores y asistentes a la vista.

Concluida la resolución sobre la suspensión, los representantes de Dow Jones insistieron en la inadmisibilidad de ciertas pruebas aportadas por Cheng.

El abogado principal Benson Tsoi calificó de prueba las manifestaciones de la editora asiática Deborah Ball, con sede en Singapur, quien en una conversación telefónica grabada por la demandante calificó de "problemático" el acceso de Cheng a la presidencia sindical y anunció que elevaría la cuestión a instancias superiores hasta la dirección ejecutiva en Nueva York.

La causa, seguida con atención por sus implicaciones en el ámbito de la libertad informativa y los derechos colectivos en el territorio tras la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional en 2020, avanza ahora hacia el examen de fondo de las imputaciones.