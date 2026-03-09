Trump se despide de Miami visitando El Arepazo, un icónico restaurante venezolano

El mandatario visitó El Arepazo, luego de una conferencia de prensa en El Doral donde justificó sus acciones militares en Oriente Medio previo a volver a Washington DC en el Air Force One.

Trump ingresó al establecimiento, saludó a los clientes y preguntó: ¿quién es de Venezuela?, venimos a conseguir comida para el AF1", de acuerdo con la prensa local.

Uno de los administradores del local agradeció al republicano por su visita y decenas de personas presentes lo despidieron con cánticos de "¡USA!, ¡USA!".

El Arepazo abrió sus puertas en 2004 y es considerado un punto de encuentro de la comunidad venezolana establecida en Florida.

Previo a su vuelta a la Casa Blanca, Trump dijo, en una rueda de prensa, que su campaña militar en Irán podrá ser llamada "un tremendo éxito" independientemente a que decida dejarla donde está o "ir más allá".

El líder republicano rechazó dar una fecha concreta del fin de la guerra en Irán, que comenzó hace más de una semana, ante cuestionamientos de los medios porque él declaró este lunes que la ofensiva está "prácticamente terminada", mientras su secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que es "solo el principio".

Además, al ser preguntado sobre su posición sobre el liderazgo en el Estado Islámico, puso de ejemplo el Gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Venezuela, haciendo alusión a que le gustaría replicar esta fórmula.