Video: sirenas de advertencia de misiles sobre el Santo Sepulcro, en Jerusalén

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ingresa en su segunda semana. La escalada militar se inició el pasado 28 de agosto y tiende a expandirse en Medio Oriente tras la represalia de la República Islámica contra bases militares en los países vecinos.

Esta mañana en la ciudad de Jerusalén sonaron sirenas de advertencia de lanzamiento de misiles, presumiblemente iraní.

Imágenes de video que circulan por la red social X (Twitter) muestran el momento de la alerta desde el interior del iglesia del Santo Sepulcro, uno de los templos más sagrados del cristianismo.

Lea más: Netanyahu al pueblo de Irán: “El momento de la verdad se acerca”

Las alarmas no han dejado de sonar durante todos los días de guerra en Israel, sobre distintas provincias.

Según la agencia EFE, El Comando del Frente interno, unidad militar israelí encargada de la seguridad civil, cerró de manera temporal los sagrados en la Ciudad Vieja de Jerusalén -entre ellos, el complejo de Al Aqsa, el Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones- alegando razones de seguridad, según publicaron medios de comunicación israelíes.