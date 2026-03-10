Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait dicen que han interceptado ataques lanzados por Irán

El ministerio saudí de Defensa indicó en varias publicaciones en la red social X de una oleada ofensiva contra instalaciones de petroleo, una base militar y otras localizaciones del país.

"Seis misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán fueron interceptados y destruidos", apunta en uno de los mensajes, en los que también identifica ataques con drones contra el campo petrolífero de Shaybah y la región de Al-Kharj, entre otros.

Mientras, Emiratos Árabes Unidos dijo que sus sistemas de defensa "están respondiendo a una amenaza de misiles", en una serie de mensajes publicados en X por la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres de Emergencia.

"El Ministerio de Defensa confirma que los sonidos detectados en diversas partes del país se deben a sistemas de defensa aérea que interceptan misiles balísticos y aviones de combate que interceptan drones y otros vehículos aéreos", señaló, por su lado, en X el Ministerio de Defensa al asegurar que los ataques proceden de Irán.

Por su parte, el Ejército de Kuwait reveló que sus sistemas de defensa aérea detectaron "cinco drones hostiles que penetraron el espacio aéreo del país".

"Cuatro fueron atacados y destruidos, y uno se estrelló fuera de la zona de amenaza", remarcó en un comunicado.

Estos nuevos ataques coinciden con el anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán en la madrugada de este miércoles de una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.