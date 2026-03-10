Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros

Viena, 10 mar (EFE).- Un avión de Ryanair fue embargado de forma cautelar en el aeropuerto de Linz, a 180 kilómetros de Viena, después de que la aerolínea irlandesa no pagara una indemnización de 890 euros a una pasajera por un vuelo con más de 13 horas de retraso, informó este martes la emisora pública austríaca ORF.