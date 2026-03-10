Grecia estudiará el posible uso de energía nuclear con pequeños reactores modulares SMR

"Ha llegado el momento de que mi país explore si la energía nuclear, y en especial los reactores modulares, pueden desempeñar un papel", dijo el mandatario conservador, citado por el diario Ekathimerini en su versión digital.

El mandatario añadió que designará un comité interministerial para examinar esta idea y formular recomendaciones a su Gobierno.

Los SMR son reactores nucleares avanzados con una potencia de hasta 300 megavatios por unidad (un tercio de un reactor tradicional), diseñados para ser fabricados en serie y ser transportados luego al lugar de operaciones.

Mitsotakis señaló que "lamentablemente" Europa se ha alejado de la energía nuclear en los últimos años, al tiempo que destacó que "todos los paneles solares de la UE no han podido reemplazar a la energía nuclear en los últimos 20 años".

Según el primer ministro helénico, más de la mitad de la electricidad producida en Grecia proviene de energía solar y eólica, si bien advirtió de que la necesidad de electricidad aumentará en los próximos años.

"Por mucho que ampliemos las renovables, necesitaremos tecnología que pueda utilizar la energía nuclear. Y también, más allá de Grecia, este sector en particular necesita una reestructuración", apuntó.

Mitsotakis recalcó en este sentido el uso de la energía nuclear en el transporte marítimo, una tecnología que se ha utilizado durante décadas en el ámbito militar.

"No tenemos una solución creíble para descarbonizar el transporte marítimo. La energía nuclear debe formar parte de ese debate", dijo el primer ministro de Grecia, cuyo mix energético está dominado por las energías renovables y el gas natural.