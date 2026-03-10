La Iglesia portuguesa avanza con el proceso de indemnizaciones a las víctimas de abusos

El Consejo Permanente de la CEP se reunió este martes en Fátima (Portugal) y al término del encuentro emitió un comunicado para explicar que las víctimas que pidieron las indemnizaciones y cuyas solicitudes han sido consideradas aptas por la Iglesia recibirán una notificación "en breve" con la decisión "debidamente fundamentada" sobre el monto que se les ha asignado.

Recordó que los obispos lusos definieron en la asamblea plenaria extraordinaria celebrada el 27 de febrero, con la presencia del Nuncio Apostólico del Vaticano en Portugal, el español Andrés Carrascosa Coso, la cantidad que se abonará a cada víctima, con base en "los pareceres" de la Comisión de Fijación de Compensación creada por la Iglesia.

La CEP subrayó que el proceso continuará desarrollándose con la "reserva debida y con un respeto absoluto a la privacidad de las víctimas, garantizando la confidencialidad y la protección de los datos de todos los implicados".

"Sabemos que ninguna compensación elimina el dolor vivido, pero este paso expresa el compromiso que siempre asumimos en reconocer el sufrimiento causado y que pretende contribuir a la reparación posible de quien sufrió tan duras vivencias, colocando a las víctimas en el centro de nuestra prioridad", señaló.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes para recibir una compensación, la CEP aseguró que la Iglesia continuará acogiendo y acompañando a las víctimas que puedan surgir.

También reafirmó su "determinación" para garantizar la protección de los niños y jóvenes en el entorno de la Iglesia Católica en Portugal, lo que, subrayó, "es una exigencia permanente" que no va a descuidar.

En enero pasado, la CEP informó de que recibió a lo largo de 2025 un total de 95 peticiones de indemnización por parte de víctimas de abusos, de las que 11 fueron descartadas por varios motivos como no tratarse de casos de violencia sexual o ser actos cometidos por laicos no vinculados con la Iglesia.

La principal asociación de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica lusa, Corazón Silenciado, ha criticado el proceso para adjudicar estas compensaciones económicas, ya que se desconoce cuál va a ser su valor.

También han lamentado "la opacidad" y "la lentitud" de estos trámites y la forma en que se han llevado a cabo las entrevistas a las víctimas que han pedido indemnizaciones.

Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos sexuales por miembros de la Iglesia portuguesa en los últimos sesenta años, según un informe publicado en febrero de 2023 por la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica.