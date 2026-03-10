La ruta aérea Doha-São Paulo se reanudará a partir de este jueves, según Brasil

El restablecimiento de esta ruta aérea estratégica ha sido posible gracias "a las gestiones" del canciller brasileño, Mauro Vieira, con el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, señaló este martes el Ministerio de Exteriores de Brasil en sus redes sociales.

"El 12 de marzo partirá el primer vuelo Doha-São Paulo desde el inicio de las hostilidades, lo que ampliará las opciones de retorno seguro para brasileños y suramericanos", indicó la diplomacia brasileña.

Desde el inicio de la escalada bélica en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero, el tráfico aéreo entre Brasil y destinos como Doha y Dubái se ha visto fuertemente impactado.

Solo durante el primer fin de semana de la guerra se cancelaron cerca de una veintena de vuelos a esas dos ciudades, la mayoría de los cuales partían desde el aeropuerto internacional de Guarulhos, el más grande y concurrido terminal aéreo de Brasil y de América Latina.

También se cancelaron vuelos programados desde el aeropuerto internacional de Río de Janeiro Tom Jobim.

En paralelo, Vieira inició una ronda de contactos con sus pares de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, todos ellos atacados por Irán, para interesarse sobre la situación de esos tres países y la asistencia a los brasileños que se encuentran en la zona.