La Santa Sede celebra 200 años de relaciones con Brasil con un sello postal especial

El diseño se inspira en los trazos geométricos y lineales que caracterizan tanto al Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia, diseñado por Oscar Niemeyer e inaugurado en 1970, como a la emblemática y vaticana Plaza de San Pedro.

El sello, con un valor de 2,55 euros, se completa con las leyendas "200° Relazioni diplomatiche Santa Sede – Brasile", "Poste Vaticane" y "Die emissionis 26.02.2026".

La iniciativa, que también incluye un matasellos especial, se ha llevado a cabo a través del Servicio de Correos y Filatelia de la Dirección de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y ha sido diseñado por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y por la artista Evelyn Grumach.

"Representa la continuidad y la solidez de las relaciones entre Brasil y la Santa Sede. Tenemos estos 200 años en los que la presencia de la Santa Sede en Brasil nos ha ayudado sobremanera, no solo en el plano espiritual, sino también en el plano educativo, en el de la salud y en el de la asistencia a los desvalidos", declaró a EFE el embajador de Brasil ante la Santa Sede, Everton Vieira.

Asimismo, subrayó que "Brasil es el cuarto país del mundo con las relaciones más antiguas con la Santa Sede, solo por detrás de Francia, España y Portugal".

Vieira explicó en rueda de prensa que con esta propuesta se busca unir "de manera simbólica estos dos lugares geográficamente distantes, pero conectados política y espiritualmente".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, Raffaella Petrini, aseveró que este proyecto "quiere rendir homenaje a una trayectoria de amistad basada sobre todo en el diálogo y la colaboración".

"A lo largo de estos dos siglos de historia, la diplomacia se ha orientado al servicio de la dignidad humana y del bien común, prestando especial atención a las realidades más frágiles de la sociedad de un país donde el Evangelio está profundamente arraigado entre la población", recalcó.