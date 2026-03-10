Macron apuesta por la energía nuclear como respuesta a la inestabilidad internacional

"Queremos más independencia, que se ve en el actual contexto geopolítico. Cuando se es demasiado dependiente de los hidrocarburos se puede convertir en un elemento de presión y desestabilización", aseguró Macron en el discurso de apertura de la Cumbre sobre la Energía Nuclear organizada por Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El presidente francés recordó que su Gobierno ha lanzado un ambicioso programa de inversión en energía nuclear y aseguró que "en todos los países donde se produce energía nuclear se incrementa la independencia energética".

Macron defendió la energía atómica como segura, alabó los avances introducidos en la misma tras el accidente de Fukushima de hace quince años y la consideró "clave" para que Europa sea competitiva ante la competencia internacional.

El presidente francés la consideró "esencial" en la trayectoria de reducción de emisiones contaminantes que persigue alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y señaló que debe ser el complemento del incremento del progresivo desarrollo de las renovables, que no ofrecen la misma capacidad de control.

Para ello, Macron pidió seguir mejorando los 450 reactores actuales que existen en el mundo, que producen actualmente el 10 % de la electricidad, pero también invertir para construir otros nuevos, en particular los pequeños modulares que consideró que deben estandarizarse para ser más seguros y eficientes.

La financiación pública seguirá siendo clave, según el presidente francés, pero la energía nuclear debe ser atractiva también para el capital privado.

Macron apeló a crear grandes proyectos a escala europea, similares a los que se han lanzado en el hidrógeno o las baterías y apostó por reforzar las interconexiones fronterizas.

Preconizó la producción atómica como "la base de la creación de la Europa de la energía" y apostó por "crear un mercado libre de circulación de electricidad descarbonizada".

La cooperación internacional también debe ser clave, a su juicio, para hacer más seguras las cadenas de aprovisionamiento de combustible atómico y reducir la dependencia de países como Rusia, que actualmente produce el 40 % del uranio, lo que pasa por "diversificar las fuentes de aprovisionamiento".

El presidente francés señaló que la energía nuclear debe generar "cadena de valor" y ser fuente de creación de empleos en Europa. De los actuales 900.000 empleos que genera actualmente en el Viejo Continente, aseguró que deberán ser unos 1,4 millones en los próximos años.

El desarrollo de la energía nuclear debe estar amparado por "una ciencia libre y abierta que debe ser la garantía del progreso de la humanidad", dijo Macron.