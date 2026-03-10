México informa de que 1.009 connacionales han salido ya de Oriente Medio por el conflicto

"1.009 mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México", señaló durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana descartó que hasta ahora estén llegando ciudadanos de Irán a México como refugiados debido a este conflicto.

"Más allá de ciudadanos mexicanos, no (están llegado de otras nacionalidades)", zanjó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó previamente que algunos países de la región han comenzado a reabrir gradualmente sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación parcial de vuelos comerciales, aunque varios aeropuertos continúan operando de manera intermitente.

La cancillería añadió que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán, con apoyo de la representación diplomática mexicana en Bakú, como parte de las medidas para garantizar la atención consular a la comunidad mexicana.

"El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir", señaló la dependencia en un mensaje difundido el lunes en X.

Las autoridades mexicanas indicaron que hasta ahora no se han reportado connacionales lesionados, al tiempo que reiteraron la recomendación de no viajar a la zona mientras continúe la situación de riesgo.