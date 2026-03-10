Organizadora de vigilia de Tiananmen en Hong Kong pide absolución en juicio por subversión

La jurista afronta cargos junto a los veteranos opositores Lee Cheuk-yan y Albert Ho por sus llamamientos a “poner fin al régimen de partido único” en China.

La exvicepresidenta de la ya disuelta Alianza en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China está acusada de utilizar esa plataforma para promover la “subversión del poder del Estado”, una imputación que la fiscalía vincula tanto a los lemas de la organización como a su papel en las concentraciones de cada 4 de junio en el parque Victoria.

La defensa sostiene que se trataba de manifestaciones políticas amparadas por la libertad de expresión y denuncia una lectura expansiva de la normativa de seguridad para criminalizar la disidencia pacífica y borrar el recuerdo público de la represión de 1989.

Los letrados subrayaron que la Alianza operó durante décadas de manera abierta y no violenta dentro del marco legal vigente hasta la entrada en vigor de la legislación de seguridad nacional, en junio de 2020, tras las masivas protestas prodemocráticas de 2019.

El caso se observa como un termómetro del alcance de esa norma, que ha alterado en profundidad el espacio cívico de la excolonia británica, donde las vigilias multitudinarias por Tiananmen simbolizaban las libertades diferenciadas respecto a China Continental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde su adopción, más de 300 personas han sido detenidas, entre ellas activistas, exdiputados y periodistas, muchos de los cuales se enfrentan a largas penas de prisión.

La aprobación en 2024 de la legislación complementaria del Artículo 23 de la Ley Fundamental añadió delitos como traición, insurrección y espionaje con penas de hasta cadena perpetua, reforzando un entramado legal que, según organizaciones de derechos humanos, ha consolidado un clima de autocensura y normalizado la represión del disenso en la urbe semiautónoma.