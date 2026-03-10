Perú asegura la vuelta a normalidad del suministro de gas el 15 de marzo tras una fuga

Así lo anunció este martes en una rueda de prensa el presidente interino del país, José María Balcázar, que detalló que las tuberías necesarias para la reparación de gasoducto ya han sido trasladadas a la zona del accidente, en la región sureña de Cusco, dentro de los plazos establecidos, lo que permite avanzar en la segunda etapa de los trabajos.

"Para restablecer el sistema de transporte de gas natural, de acuerdo con el programa de trabajo, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) (operadora de la infraestructura) prevé culminar la instalación de las tuberías el viernes. Eso nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país", señaló el presidente.

Agregó que el sábado 14 se reabrirá el sistema de gas para los vehículos, lo que permitirá la reiniciación de la distribución del gas natural vehicular (GNV) y comenzar al abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio.

Ese mismo día, el sistema estará abierto para todos los sectores industriales, "asegurando que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible".

"Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao", dijo en la rueda de prensa.

También anunció que ante este panorama más positivo que el inicialmente previsto, los colegios públicos podrán volverán a clases presenciales desde el miércoles 11 de marzo, después de que la semana pasada se anunciara la virtualidad ante la escasez de combustible.

El presidente subrayó que el Gobierno de transición que dirige actuó de forma inmediata en cuanto fue notificado de la fuga el 1 de marzo y un día después declararon el suministro en emergencia.

"Formamos un comité de crisis de emergencia para monitorear permanentemente la situación producida que ha sesionado todos los días y nos ha permitido coordinar de manera directa entre el Gobierno, el sector privado, los entes reguladores y la empresa operadora del gasoducto para tomar decisiones rápidas y basadas en datos", declaró.

En este sentido, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, destacó que gracias al racionamiento de gas, que especialmente ha afectado a los taxistas y conductores particulares, no se produjo un caos en la capital puesto que sin este mecanismo, en unos tres días se habría acabado el combustible para hospitales y hogares.