Ascienden a seis los civiles rusos muertos tras ataque de Kiev con misiles en Briansk

"A consecuencia del ataque terrorista seis civiles murieron, hay 37 heridos. Todos fueron trasladados al Hospital Regional de Briansk, donde se les ofrece la atención médica necesaria", escribió en su cuenta de Telegram.

Anteriormente, el canal de Telegram Mash había informado de que el ataque causó al menos dos muertos, 12 heridos y daños en una veintena de vehículos.

El medio ruso indicó que uno de los misiles impactó contra una fábrica para la producción de microesquemas para dispositivos electrónicos durante un cambio de turnos en la planta.

Bogomaz señaló que visitó el lugar de los hechos, donde escuchó un informe del jefe de la dirección regional de Emergencias, Dmitri Yenin, sobre las medidas tomadas para paliar las consecuencias del ataque y evacuar a los civiles de la zona.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó la reacción de Naciones Unidas ante el ataque, que calificó de formal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"¿Para qué hacen falta todos esos representantes del secretario general de Naciones Unidas, empleados del secretariado, a qué se dedican? Mi pregunta es fundamentada, cobran del dinero que les envían los países miembros de la ONU. Nuestro país paga todas sus cotizaciones a la ONU", indicó.

"¡Trabajen, pues!", exigió, al condenar que la ONU "habló mucho sobre Bucha", localidad al norte de Kiev donde el Ejército ruso habría cometido una masacre durante su retirada a principios de 2022, "pero no ve el resto".