Chaves defiende 'Escudo de las Américas' y no descarta apoyo militar de EEUU a Costa Rica

"Si tuviéramos que pedir apoyo de fuerza militar tendremos que ir a la Asamblea Legislativa. ¿De qué se espantan? Necesitaríamos los votos que sean necesarios de nuestra Asamblea, de nuestros diputados", dijo Chaves en su conferencia de prensa semanal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó el pasado sábado la creación de una coalición militar junto a un grupo de presidentes latinoamericanos de derecha, entre ellos Chaves, para derrotar a los carteles del narcotráfico.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles: "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó.

Ante críticas de la oposición y hasta una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional en contra de la presencia de Costa Rica en esa coalición internacional, el presidente Chaves dijo este miércoles que "nadie está hablando de fuerza militar necesariamente" y enfatizó en la necesidad de contar con un apoyo para la Policía del país.

"No estamos hablando más que de asegurarnos de que la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas policiales tengan la misma proporción que la capacidad de ataque de estas fuerzas (narcotraficantes) que son combatientes no estatales", expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Chaves, la participación de Costa Rica en el 'Escudo de las Américas' se encuentra dentro de las leyes y la Constitución Política y dijo que "nunca hace falta un borracho en una vela" al referirse a la acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario general del opositor Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, quien afirma que se podría estar violando la Constitución Política.

La Carta Magna establece en su artículo 12 la abolición del Ejército y en el 121 indica que la Asamblea Legislativa es la encargada de autorizar o no el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos.

"Si Dios, ojaló no lo quiera, dice que va a haber violencia en este país, no queremos tener a nuestras fuerzas policiales totalmente desamparadas como en el caso de México, donde carteles, que son organizaciones militares no estatales, puedan matar a nuestra Policía y nuestra gente", declaró Chaves.

Por su parte, la presidenta electa, Laura Fernández, quien también participó en la cumbre convocada por Trump, calificó la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica como "una batalla de burro amarrado contra tigre suelto" y afirmó que durante su Gobierno, que comenzará el próximo 8 de mayo, no permitirá que el crimen organizado se apodere del país.

"Se asombran cuando deberían alegrarse y ver que con profundo sentido de responsabilidad con el país, con la vida y la tranquilidad de las familias costarricenses hemos buscado caminos al amparo de las leyes de nuestro país para tener alianza, para que Costa Rica no se quede sola en un flagelo que día con día se fortalece con recursos económicos y tecnología", expresó.