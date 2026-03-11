Conservadora Paulina Nuñez es elegida como nueva presidenta del Senado en Chile

Abogada de 43 años y representante de la región de Antofagasta, ubicada en el extremo norte del país, Nuñez ha forjado una sólida carrera política en el Congreso chileno ejerciendo como diputada durante dos periodos (2013-2017 / 2018-2022) para luego ganar la senatorial por su distrito.

"Antes que yo, otras mujeres abrieron camino en esta institución. A ellas mi reconocimiento. Si hoy me corresponde asumir esta responsabilidad lo hago con la convicción de que el liderazgo de las mujeres en Chile ya no pertenece a un solo espacio sino que es parte del avance de todo nuestro país", señaló Nuñez en su ascenso a la testera de la Cámara Alta.

"Servir a Chile significa algo muy simple y muy profundo al mismo tiempo: trabajar con responsabilidad, dialogar con respeto y construir acuerdos que permitan que nuestro país avance. Al final del día todos estamos aquí por el amor a Chile", subrayó la senadora.

Nuñez, que asumirá el cargo durante un año según el acuerdo administrativo, es la quinta mujer que asume la presidencia del Senado en la historia republicana de Chile, pero la primera cuyo domicilio político se ubica en la derecha.

Su candidatura no tuvo adversarios y se consolidó con 39 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, en un acuerdo amplio que incluyó a la derecha, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia.

Conducirá al Senado durante el primer año de gobierno del ultraderechista José Antonio Kast y deberá gestionar una correlación de fuerzas ajustada, sin coaliciones que ejerzan una mayoría clara o que tengan los votos suficientes para imponer su agenda legislativa.

El cambio, en el Ejecutivo se concretará cerca del mediodía, cuando el presidente, Gabriel Boric, traspase el cargo a José Antonio Kast, abogado ultracatólico de 60 años que llegará al poder siendo el primer presidente en respaldar abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).