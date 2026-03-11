El embajador de Irán en Bélgica: "Europa no es nuestro enemigo"

"Europa no es nuestro enemigo", aseguró el diplomático en una sesión de preguntas y respuestas a la que convocó a los diarios Le Soir y De Standaard en la capital del país que alberga la sede de las instituciones de la UE.

El antiguo responsable del departamento de desarme y control de armamento de la diplomacia iraní subrayó en esa conversación que su nación está siendo "ilegalmente" atacada por Estados Unidos e Israel y llamó a los Estados miembros de la Unión Europea a no dar "la impresión de ser hostiles a Irán".

"Algunos países europeos han cometido el error de contribuir a esta guerra injustificada e ilegal. No deben dar la impresión de ser hostiles a Irán", agregó Seyed Mohammad Ali Robatjazi, quien añadió que no se trata de una amenaza, pero matizó que Teherán responderá a quien preste ayuda logística a sus agresores.

"Atacaremos las bases utilizadas contra Irán", dijo el embajador, quien niega que Irán atacara la base militar británica de Chipre ni enviara misiles al cielo turco y ampara esa reacción en "el derecho a la legítima defensa" de su país.

El diplomático dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no conseguirá el cambio de régimen que persigue y aseguró que Irán ha destruido todas las bases estadounidenses en Oriente Medio y sus sistemas de radar. "Están ciegos y ya no pueden atacarnos", concluyó el embajador de Irán en Bruselas.