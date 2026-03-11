El Salvador felicita a Kast por toma de posesión presidencial en Chile

"Extendemos las más sinceras felicitaciones al presidente José Antonio Kast por asumir su mandato en la República de Chile" y "expresamos nuestros mejores deseos de éxito en esta nueva etapa para el pueblo chileno", indicó el Gobierno salvadoreño en una publicación en X.

El Ejecutivo añadió: "Nos une una hermandad sólida, basada en la libertad, la soberanía y la paz que ambos pueblos compartimos".

El ahora presidente chileno visitó a finales de enero El Salvador como parte de una gira por Centroamérica. Se reunió con el mandatario salvadoreño y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que lidera Bukele.

A la ceremonia de investidura no acudió Bukele y en su representación asistió el vicepresidente, Félix Ulloa.

Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino, Javier Milei.

El abogado es también el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Además de Milei y el monarca español, acudieron a la ceremonia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.