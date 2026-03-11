Hong Kong refuerza control sobre vehículos que trafican combustible ante alza de precios

El comisionado de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong, Chan Tsz-tat, indicó este miércoles que en las últimas semanas se interceptaron más camiones transfronterizos sospechosos de introducir gasolina ilegal en la urbe, muchos de ellos con depósitos ampliados o modificaciones para transportar mayores volúmenes destinados a gasolineras ilegales.

Las autoridades han ordenado la incautación de cualquier vehículo implicado y prevén solicitar a los tribunales su confiscación definitiva, de acuerdo con la legislación vigente sobre importación y exportación y sobre productos sujetos a impuestos especiales.

Chan subrayó que el diferencial de precios entre la China continental y el centro financiero, unido a la escalada del coste internacional del crudo, ha generado un “fuerte incentivo económico” para que los contrabandistas asuman riesgos adicionales.

El responsable aseguró, no obstante, que el departamento dispone de un robusto sistema de inteligencia y que está llevando a cabo inspecciones dirigidas que han permitido detectar “numerosos” casos en pasos fronterizos.

Asimismo, advirtió de que la compra de gasolina no gravada constituye un delito que implica tanto evasión fiscal como importantes riesgos de seguridad.

“Las alteraciones en la estructura de los depósitos, los puntos de carga ocultos y el almacenamiento en condiciones no reguladas elevan el peligro de fugas, incendios y explosiones, en particular en áreas densamente pobladas o en aparcamientos y naves industriales donde operan estaciones clandestinas”, señaló Chan.

Por ello, recordó que los conductores al mando de estas operaciones enfrentan penas de prisión y multas en el marco de la Ordenanza de Importación y Exportación y la Ordenanza sobre Productos con Impuestos Especiales.

El repunte de casos se produce frente a un incremento de los precios de los combustibles impulsado por el conflicto en Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, que han encarecido el transporte marítimo y los seguros y elevado las cotizaciones de referencia del Brent y de destilados como el gasóleo.

Representantes del sector del transporte hongkonés advirtieron que se estudian recargos temporales sobre el combustible para repartos y servicios logísticos, mientras los operadores afrontan contratos de largo plazo que limitan la capacidad de trasladar de inmediato el aumento de costes a las tarifas.

En paralelo, China elevó este martes los precios minoristas de la gasolina y diésel tras el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, en lo que supone la mayor subida en casi cuatro años.