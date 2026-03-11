Japón ha evacuado ya a más de 800 personas de Oriente Medio en vuelos chárter

"Hasta la fecha, aproximadamente 830 ciudadanos japoneses y otras personas han llegado a Japón en vuelos chárter organizados por el Gobierno", escribió la mandataria en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Takaichi detalló que dos vuelos fletados por las autoridades, uno procedente de Dubái y otro de Riad, aterrizaron en Japón en las últimas horas.

"Como todavía había asientos disponibles en el avión alquilado desde Riad después de que todos los ciudadanos japoneses que deseaban viajar hubieran abordado, también invitamos a ciudadanos de países socios a abordar, en base a nuestras relaciones de cooperación mutua", explicó la conservadora.

Takaichi no dio detalles sobre las nacionalidades de los ciudadanos extranjeros evacuados. Japón firmó la semana pasada un acuerdo de cooperación con Canadá para potenciar la asistencia a los ciudadanos de ambos países en situaciones de crisis internacionales.

En una conversación sobre Irán la víspera con su homólogo de Estados Unidos, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, destacó el compromiso de Tokio por recabar información para proteger a sus ciudadanos en Oriente Medio, mientras las Fuerzas de Autodefensa niponas mantienen una aeronave a la espera por si fuera necesario traer de vuelta a ciudadanos varados a medida que avanza el conflicto.