Juanes y Vivir Quintana le cantan a lo ‘Humano’ frente al “algoritmo artificial”

“Hay una polarización absoluta. Eso viene en gran parte por la tecnología y vuelvo con el algoritmo: hay personas especializadas en mandar mensajes para que otras reaccionen de una manera y salgan a votar y a marchar”, explicó este martes el compositor colombiano, quien vinculó este problema con los procesos electorales que están ocurriendo en su país.

Juanes y Quintana, creadora del himno feminista ‘Canción sin miedo’, compartieron en conferencia de prensa junto con sus seguidores esa vena social de incomodar con la música, pero sobre todo de utilizarla como un bálsamo ante el dolor colectivo y la persecución de la justicia social.

En este encuentro ambos expresaron admiración mutua a sus trayectorias con las que reforzaron la idea de que cada mensaje en una canción es importante para decir: “la música puede cambiar el mundo”.

“No sé si algo ha cambiado en el Gobierno (mexicano), claramente vemos que no, pero he visto que yo sí he cambiado”, señaló la autora del álbum nominado a los Latin Grammy ‘Cosas que sorprenden a la audiencia’ para explicar la importancia de los cambios sociales que vienen de la lucha colectiva.

En ese ánimo, ‘Humano’ reúne a Quintana, de 41 años, y a Juanes, de 53, una generación preocupada por el porvenir de la humanidad y la fiel creencia de que “volver a la raíz” y “no olvidar quiénes somos”, es una alternativa frente a un mundo convulso.

Esta reflexión coincide con la identidad visual del videoclip del tema, ya que ambos viajaron, por iniciativa de Juanes, a la oscuridad de la selva en Costa Rica, una aventura que recuerdan con cariño.

Y que además los llevará a colaborar en una nueva canción llamada ‘La gotita’, la cual fue ideada por Quintana.

Por último, Juanes se sinceró con el público y admitió que ha enfrentado muchas situaciones difíciles, especialmente en 2010, cuando publicó el álbum ‘P.A.R.C.E’ y atravesaba una crisis personal, aunque afirmó que ahora tiene claro que hará música hasta su muerte.

“No tengo ningún plan de irme (...) Nunca había hecho tanta música, es una locura”, concluyó.

Con 16 temas, ‘JuanesTeban’ es uno de los proyectos más personales del artista y colaboró con Vivir Quintana (México); Conociendo Rusia (Argentina), Mon Laferte (Chile-México); Rawayana (Venezuela) y Bomba Estéreo (Colombia) para consolidarlo en Latinoamérica.

La visita de Juanes en México coincide con su participación en el Festival Vive Latino el próximo sábado en la Ciudad de México y también con un concierto que ofrecerá el miércoles, 11 de marzo, en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco.