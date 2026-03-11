La Bolsa de Londres baja un 0,56 % con petroleras al alza y el sector financiero en rojo

Poco antes del cierre de la sesión, la AIA anunció que liberará 400 millones de barriles de crudo para aliviar la escasez del mercado causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su escalada a nivel regional en Oriente Medio, lo que impactó a la baja en las plazas bursátiles europeas.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 58,47 puntos, hasta los 10.353,77; mientras que el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, igualmente cedió un 0,49 % o 110,93 puntos, hasta los 22.381,34.

El parqué británico sumó una nueva jornada a la baja tras el repunte de la sesión anterior y se aleja de su marca previa al estallido del conflicto en Irán, cuando encadenó varios máximos históricos y estuvo a punto de batir el récord de los 11.000 puntos.

Entre los más perjudicados del día estuvo la empresa de servicios financieros Legal & General Group, que descendió un 6,77 %; seguido de la compañía de ingeniería Smith Group, que retrocedió un 4,54 %, y de la entidad de inversión Intermediate Capital Group (ICG), que perdió un 4,44 %.

Por otro lado, dado el crecimiento del precio del crudo por la guerra de Oriente Medio, que al cierre de la sesión se situaba en 91,71 dólares, un 4,45 % más que al cierre de la sesión anterior, el sector más beneficiado del día fue el petrolero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las compañías BP y Shell, ambas dentro del mercado del crudo y el gas, encabezaron las ganancias en la City londinense y se revalorizaron un 2,89 % y un 2 %, respectivamente.

Completando el podio de ganadores estuvo la compañía de control de plagas Rentokil Initial cuyas acciones aumentaron en un 2,48 %.