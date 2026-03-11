La OMS denuncia al menos 24 muertes en 43 ataques a las redes sanitarias en Irán y Líbano

En Irán, la agencia ha verificado 18 ataques desde el 28 de febrero, que han causado la muerte a ocho trabajadores sanitarios, mientras que en territorio libanés 25 ataques han provocado 16 muertos y 29 heridos, detalló la OMS en un comunicado.

"Tras más de diez días de escalada de conflicto en Oriente Medio, los sistemas de salud de toda la región están bajo presión a medida que aumentan los heridos y los desplazamientos, continúan los ataques contra la atención sanitaria y se incrementan los riesgos para la salud pública", resumió la OMS.

La agencia recordó, citando a las autoridades sanitarias nacionales, que el conflicto ha causado más de 1.300 muertes en Irán, 570 en el Líbano y 15 en Israel, con más de 11.000 heridos sólo en esos tres países (9.000 en territorio iraní).

También es elevado el número de desplazados -más de 700.000 en el Líbano y al menos 100.000 en Irán-, muchos de ellos refugiados en malas condiciones de acceso a agua y cuidados sanitarios "que incrementan el riesgo de infecciones respiratorias, diarreas y otras enfermedades contagiosas", alertó la organización.

La OMS también mostró su preocupación por los accidentes medioambientales que pueden causar los ataques a instalaciones petroleras y otras infraestructuras en el curso de la guerra, y que según recordó pueden exponer a comunidades cercanas a contaminación tóxica.

La agencia sanitaria de la ONU señaló que la escalada bélica también está afectando a la atención médica en Gaza, donde las evacuaciones médicas han sido suspendidas desde el 28 de febrero y escasean los medicamentos y el combustible necesarios para los hospitales y otras infraestructuras médicas.