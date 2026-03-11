Los líderes del G7 se reúnen para analizar impacto económico de la guerra en Oriente Medio

La reunión, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de la presidencia francesa del G7, reúne a los líderes de las principales economías industrializadas para abordar la coordinación de respuestas ante el conflicto en Oriente Medio, dijeron las fuentes.

El comienzo de la reunión coincidió con el anuncio, sobre las 15.00 horas locales (14.00 GMT), del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, de que los 32 países que integran esa entidad sacarán al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

La decisión fue adoptada por unanimidad y, según Birol, es el mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974.

Según las fuentes del Elíseo, la reunión de líderes del G7 en curso es la primera entre los miembros del grupo centrada específicamente en las repercusiones económicas de la guerra, en particular en los mercados energéticos y en las posibles medidas para limitar sus efectos sobre las economías.

Las fuentes subrayaron que la coordinación económica entre los países del G7 es un elemento clave para garantizar una respuesta "eficaz y útil" frente a la situación generada por el conflicto, que comenzó el pasado 1 de marzo con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta reunión sigue a otras dos mantenidas el lunes entre los ministros de Finanzas y el martes de los titulares de Energía del G7 para tratar de coordinar medidas en el seno de este bloque.

En este sentido, los países del G7 aseguraron que están listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró el ministro francés de Economía, Roland Lescure.