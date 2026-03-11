Los ministros de Exteriores de Rusia y la India instan a una pronta desescalada en Irán

Según un comunicado de la Cancillería rusa, ambos diplomáticos destacaron los esfuerzos de la Organización de Cooperación de Shanghái y el Grupo BRICS, de los que forman parte Rusia, la India e Irán, para la desescalada de las tensiones y la creación de condiciones para una "solución sostenible".

Esta solución, agregaron, debe estar basada en "en el equilibrio de los intereses legítimos de todas las partes".

Ambos ministros también abordaron la agenda bilateral, incluyendo el calendario de próximos contactos políticos.

Rusia, la India e Irán mantienen sólidos contactos comerciales, tanto en el marco de las organizaciones de las que forman parte, como a nivel bilateral.

Tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que disparó el precio del petróleo, Rusia está interesada en aumentar su abastecimiento de crudo a los países asiáticos, sobre todo la India.