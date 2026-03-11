Macron apadrina un acuerdo "histórico" entre Líbano y Siria

En un mensaje en sus redes sociales, Macron aseguró que los dirigentes de ambos países quieren llegar a este acuerdo tras haber sido duramente golpeados por la dictadura de Bachar al Asad, las crisis regionales y el terrorismo.

Destacó el "coraje y el honor" con el que las autoridades libanesas luchan contra las amenazas que pesan sobre su país, su seguridad y su unidad territorial.

Acusó a Hizbulá de haber cometido un error al forzar al país a entrar en conflicto con Israel y a este último le conminó a renunciar a toda acción terrestre en territorio libanés.

También destacó el apoyo que el presidente sirio, Ahmad Al-Charaa, presta a las autoridades libanesas para restaurar el pleno control de su territorio.

"Su apoyo a la soberanía libanesa marca una ruptura clara con el pasado. Es la garantía de unas relaciones sanas y constructivas entre Líbano y Siria", afirmó.

Macron consideró "esencial" la cooperación entre ambos países y dijo que seguirá apoyándolo.