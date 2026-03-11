Nace una cría de gorila de montaña en el Parque de Virunga al este de RD del Congo

"El nacimiento es una señal alentadora para la dinámica demográfica de la familia Masibo y contribuye al fortalecimiento gradual de la población de gorilas de montaña en Virunga", señalaron las autoridades del parque en un comunicado del que se hacen eco medios locales.

Se trata del sexto nacimiento de gorilas de montaña desde principios de 2026, distribuidos entre cinco familias diferentes, que se encuentran en peligro de extinción desde 1966, cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) comenzó a evaluar su estado de conservación.

El parque destacó que todas las crías se encuentran vivas y prosperando gracias al seguimiento de rastreadores comunitarios y equipos de monitoreo.

El 20 de febrero pasado, la institución informó de una cría hembra en la familia Munyaga, que cuenta con cuatro espaldas plateadas (macho dominante de un grupo de gorilas), una cifra elevada considerando su tamaño, pero sigue siendo el grupo más pequeño del sector Mikeno.

Con una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados en el valle del Rift Albertino y fronterizo con Ruanda y Uganda, el parque cumplió en 2025 cien años, a pesar de desafíos como el conflicto de los grupos armados, la deforestación o la caza furtiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El este de la RDC lleva años sumido en la violencia alimentada por milicias rebeldes y los ataques de soldados del Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Estos grupos rebeldes controlan gran parte del parque, pugnan por sus ricos recursos naturales (minerales, carbón, madera, pesca, caza furtiva), que generan millones de dólares, y su violencia ha acelerado la pérdida de masa forestal.

Fundado en 1925, es la reserva natural más antigua de África y Patrimonio de la Humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con una población estimada de 350 gorilas de montaña en Virunga, dentro de un total mundial de 1.063 individuos.