Red de refugios urge ante la ONU presupuesto del Estado mexicano para proteger a mujeres

La organización señaló que la violencia contra las mujeres continúa siendo una crisis en México, donde cada tres horas una mujer es asesinada y diariamente 752 enfrentan violencia familiar, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Ante este panorama, una delegación de la RNR participa en Nueva York en la CSW70 de la ONU, cuyo tema central este año es garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, y eliminar las barreras estructurales que lo impiden.

Esta articulación, según la red, refleja que la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no tiene fronteras y que "la responsabilidad del Estado mexicano es tanto nacional como internacional".

La organización subrayó que los refugios de la sociedad civil son parte esencial de ese acceso a la justicia, al ofrecer protección, acompañamiento y condiciones seguras para que las mujeres puedan denunciar la violencia.

"Desde México queremos decirlo con claridad: los refugios para mujeres no son programas asistenciales. Son mecanismos de justicia y protección", expuso la ONG, en un comunicado.

Aunque los refugios están reconocidos en la ley, actualmente su sostenibilidad y autonomía están en riesgo "ante la falta de garantías institucionales y presupuestarias claras, suficientes y oportunas", advirtió la organización.

Y agregó que esta "contradice" los compromisos asumidos por el Estado mexicano en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Belém do Pará.

En ese sentido, advirtió que mientras en la CSW70 se discute financiar a organizaciones de mujeres para fortalecer el acceso a la justicia, en México los refugios que brindan protección y acompañamiento a sobrevivientes de violencia continúan operando con incertidumbre presupuestal y recursos limitados.

"Hablar de acceso a la justicia para las mujeres también es hablar de presupuesto garante para los refugios. Sin recursos para proteger la vida de las mujeres, la justicia se queda en discurso", señaló Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR.

En más de 25 años, la red ha acompañado a mujeres que logran escapar de la violencia y, solo en los últimos dos años, 29.604 recibieron atención en más de 70 espacios de protección en el país.