Rusia ve "sesgada y parcial" la resolución de ONU contra Irán: "Confunde causa y efecto"

"Confunde la causa y el efecto", declaró Nebenzia ante el Consejo minutos después de que se aprobara el documento con el voto de 13 de los 15 países del órgano y la abstención de China y Rusia.

El embajador justificó el sentido de su voto en que el texto es "extremadamente desequilibrado" y, a su juicio, "no cumple con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales".

El diplomático ruso defendió que desde el principio de las hostilidades se sumaron a los "esfuerzos por rebajar la tensión y detener el derramamiento de sangre en Irán y sus alrededores".

"Hablar de ataques contra países de la región sin tener en cuenta las causas fundamentales de la actual escalada, concretamente la agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, es imposible y, lamentablemente, injusto. La resolución que acaba de aprobarse se expresa precisamente en este tono sesgado y parcial", aseveró.

Nebenzia afirmó que los patrocinadores de la resolución "sugirieron que cerrara los ojos ante esta acción ilegal y esta agresión no provocada contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel".

El ruso apuntó que las represalias de Teherán "no van dirigidas contra el país en concreto, sino contra las instalaciones e infraestructuras militares estadounidenses en su territorio", que constituyen, según dijo, "objetivos legítimos dentro del derecho de Irán a la autodefensa".

Los países de la región atacados han denunciado bombardeos en otras instalaciones, como el aeropuerto de Dubái.

Además, el ruso acusó a EE.UU. de haber "dejado al descubierto" a los países del Golfo.

"Estados Unidos está utilizando activamente para sus fines las zonas de despliegue permanente de sus fuerzas armadas, sobre todo en las monarquías del Golfo Pérsico. Y esto no se hace con fines defensivos o de recopilación de información, sino con fines ofensivos", añadió.

Rusia presentó una resolución general contra los ataques en la región que no menciona a ningún país, que definió como "objetiva" y que se votará a continuación.