Tropas israelíes llevan a cabo nuevas incursiones terrestres en el sur del Líbano

"El Ejército israelí afirmó que sus tropas están llevando a cabo incursiones selectivas en el sur del Líbano, como parte de la estrategia defensiva avanzada" en la zona, detalla el comunicado castrense.

Hace dos días, Israel ya anunció redadas terrestres en el sur del Líbano con el presunto objetivo de atacar "infraestructuras y combatientes" de Hizbulá.

El texto dice también que aviones israelíes bombardearon a presuntos milicianos que "ingresaron en una estructura" en el sur del país vecino, que sufre constantes bombardeos israelíes desde el pasado 2 de marzo.

Desde entonces, según datos del Gobierno libanés, más de 570 personas han muerto y más de 1.400 han sido heridas, al tiempo que hay más de 700.000 desplazados de sus casas en un país que, a diferencia de Israel, carece de búnkeres públicos o sirenas antiaéreas.

El Ejército israelí ya mantenía posiciones militares en el sur de Líbano, incumpliendo la retirada estipulada en el alto el fuego de finales de 2024, pero el pasado 3 de marzo anunció una creciente ocupación terrestre del país vecino, con fuerzas apostadas en otros puntos meridionales.