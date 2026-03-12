Bolsas chinas y de Hong Kong bajan hasta un 0,41 % al abrir ante alza del precio del crudo

Poco después del inicio de la sesión, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong caía un 0,41 %, hasta situarse en torno a los 25.611 puntos.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái retrocedía un 0,30 %, hasta los 4.116 puntos, mientras que el indicador de Shenzhen perdía un 0,40 % y se situaba cerca de los 14.316 puntos.

Los mercados reaccionaban con cautela después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmase el jueves en su primer mensaje a la nación que "el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado" en medio de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.

El estrecho de Ormuz es una de las principales arterias del comercio energético mundial, ya que por sus aguas transita aproximadamente el 20 % del petróleo que se consume en el planeta, lo que convierte cualquier amenaza de interrupción en un factor de volatilidad para los mercados financieros internacionales.

En las últimas horas, los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad.

Por dicho estrecho circula aproximadamente el 45 % del petróleo que importa China, que ha condenado los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel pero también instado a proteger las vías marítimas internacionales.

Irán, que cierra el paso de Ormuz por el norte, amenazó en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington insistió en que la ofensiva crecerá si Teherán sigue bloqueando el flujo de crudo.