Detenido en Kenia por intentar traficar con miles de hormigas exóticas

El arrestado, identificado como Zhang Kequn, compareció este miércoles ante el tribunal del aeropuerto, según recogen este jueves medios locales, tras ser interceptado en la madrugada del martes.

"Tras registrar al sospechoso y su equipaje, los investigadores recuperaron 1.948 hormigas de jardín envasadas en tubos de ensayo especiales (...). Se recuperaron otras 300 hormigas vivas ocultas en tres rollos de papel higiénico dentro del equipaje", dijo el fiscal Allen Mulama ante la jueza Njeri Thuku.

La magistrada permitió extender la detención durante cinco días más para dar más tiempo a fin de que se puedan llevar a cabo análisis forenses en los dispositivos electrónicos de Zhang.

Según la prensa local, los investigadores creen que este caso podría estar conectado con otro sucedido el pasado año en Kenia.

En mayo de 2025, el mismo tribunal impuso multas equivalentes a más de 6.800 euros o una pena de un año de prisión a cuatro hombres -dos ciudadanos belgas, uno vietnamita y uno keniano- por cargos de tráfico de fauna salvaje, tras haber sido interceptados también con miles de hormigas exóticas en el país y denunciados por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, en inglés).

La corte cifró el valor del conjunto de animales interceptados en más de 8.000 euros.

Según detalló entonces el KWS, ese caso "sin precedentes" evidenciaba "un cambio en los patrones de tráfico, de mamíferos grandes e icónicos a especies menos conocidas pero cruciales ecológicamente".