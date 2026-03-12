Israel amenaza con ocupar territorio libanés si Hizbulá mantiene sus ataques

"Advertí al presidente del Líbano (Joseph Aoun) de que si el Gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio y evitar que Hizbulá amenace las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos", aseveró Katz, según un comunicado de su ministerio, en un encuentro con altos cargos militares.

El ministro ordenó además al Ejército prepararse "para expandir la actividad" en el Líbano, en lo que defendió como una actuación para "restaurar la paz y la seguridad" de las comunidades fronterizas.

En una llamada con líderes europeos el lunes, Aoun aseguró que la escalada entre Israel e Hizbulá fue "una trampa" contra el Gobierno libanés y sus fuerzas armadas a fin de perpetrar una invasión israelí del país.

"Esto pretende obligar al Líbano a elegir entre dos opciones: entrar en enfrentamiento directo con la agresión israelí (...) o bien abstenerse de dicho enfrentamiento, permitiendo que el mismo grupo armado pueda lanzar una campaña populista con el pretexto de la incapacidad del Estado para proteger a su gente", agregó Aoun.

Como parte de la nueva escalada, Israel ocupó nuevas posiciones en el sur del Líbano ("menos de diez", indicaron a EFE portavoces castrenses) que se suman a los al menos cinco puntos donde ya mantenía tropas (pese al alto el fuego).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde aquí realiza incursiones terrestres en este país, y hace días sus fuerzas llegaron hasta el centro-este del Líbano, a la localidad de Nabi Chit, intentando hallar restos de un soldado desaparecido a finales de los 80.

Las declaraciones de Katz se producen después de que el grupo chií libanés comenzara ataques contra Israel el pasado 2 de marzo, en represalia por el asesinato en Teherán del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Esta madrugada, Hizbulá disparó unos 200 proyectiles contra el norte de Israel, según una estimación castrense, en un ataque coordinado con Irán que sorprendió a la población del norte pero no causó víctimas mortales.

La ofensiva aérea israelí iniciada hace diez días contra el Líbano deja ya más de 634 muertos, 1.586 heridos y 800.000 desplazados.